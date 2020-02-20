Навіть дуже суха риба виходить м’якою, ніжною, а сметанно-часниковий соус робить страву неймовірно ароматною і соковитою.

600 г тушок минтаю або хека

0,5 чайної ложки солі

чверть чайної ложки чорного меленого перцю

200 г сметани (будь-якої жирності)

3 середні зубчики часнику

борошно для обвалювання

олія для смаження

Рибу розділити на філе. Можна купити готове філе, але краще брати тушки — у них більше м’яса, а не води. Нарізати на порційні шматочки приблизно по 5–7 см. Посолити, поперчити. Обкачати у борошні. Щоб менше бруднити посуд, насипте борошно у пакет і викладіть туди шматочки риби. Струсніть пакет — риба рівномірно запанірується. На сковороді розігріти олію, щільно викласти рибу. Смажити на вогні вище середнього до золотистого кольору з обох боків (приблизно по 4 хв. з кожного боку). Часник пропустити через прес. Змішати зі сметаною. Трохи посолити. Рівномірно розподілити сметанний соус по шматочках риби. Накрити сковороду кришкою. Тушкувати 5–6 хв.

Готувала Діана ШЕПЕЛЬ.