Таке захворювання, як грибок нігтів, неприємне ще й тому, що стає для пацієнта не лише медичною, а й естетичною проблемою. «Порадниця» з’ясувала все про симптоми, лікування й профілактику нігтьового грибка, а також зібрала ефективні народні способи боротьби з цією недугою.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

— Ураження нігтя (оніхомікоз) — одне з найпоширеніших грибкових захворювань, яке спричиняють здебільшого грибки-дерматофіти, а також деякі типи цвілевих і дріжджових грибків, — розповідає дерматолог Микита АГАФОНОВ. — За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров’я, від оніхомікозу потерпає до 15 відсотків населення Землі. Та деякі дерматологи вважають, що грибком заражений кожний п’ятий, просто хвороба протікає приховано або у легкій формі.

Захворюваність на грибок нігтів суттєво зростає після 60 років — це пов’язано з віковим уповільненням обмінних процесів в організмі. Додатковими факторами ризику є такі хронічні захворювання, як цукровий діабет, варикоз, ревматичне ураження судин, імунодефіцитні стани (у тому числі ВІЛ), наявність грибкових інфекцій шкіри та внутрішніх органів. Спровокувати оніхомікоз здатні також травми нігтів і прилеглих тканин, неякісне взуття, зловживання антибіотиками та побутовою хімією, професійні ризики.

Грибок нігтів — це інфекційне захворювання, яке легко передається від хворої людини до здорової за допомогою побутового контакту. Достатньо торкнутися будь-якого предмета, на якому були залишені спори паразита (а вони здатні довго зберігатися у домашніх капцях, на підлозі, килимових покриттях тощо), і незабаром недуга може проявитися на здорових тканинах і нігтях. Висока ймовірність підхопити оніхомікоз і в місцях з підвищеною вологістю — у басейнах, саунах, лазнях, на пляжі.

ТРИВОЖНІ ДЗВІНОЧКИ

За словами лікаря, після того, як грибок уразив нігтьову пластину, він може спочатку ніяк не видавати себе, але згодом з’являються перші ознаки захворювання. Зазвичай це лущення, свербіння і печіння шкіри навколо нігтів, на які люди часто не звертають уваги. Пацієнти усвідомлюють свою проблему, лише коли симптоми посилюються і зміни нігтя стають візуально помітні.

При оніхомікозі частіше страждають нігті стоп, рідше — кистей. Зазвичай ураження починається з першого і п’ятого пальців стопи. Основними симптомами грибка нігтів є їхнє розшарування й ламкість, ущільнення або стоншення, нерівність, плями під нігтьовою пластиною. Міняється й колір нігтя — від жовтуватого до чорного.

При появі тривожних ознак варто звернутися до лікаря-дерматолога. Для діагностики, крім огляду, застосовуються лабораторні методи: мікологічне (мікроскопія, посів), мікробіологічне та гістологічне дослідження. Лікування нігтьового грибка — процес довгий і кропіткий. Якщо хворобу діагностувати вчасно, курс терапії становить приблизно три місяці. Якщо недуга задавнена, лікування може затягнутися до року, адже інфекція зберігається всередині нігтя і треба дочекатися повного його відновлення. Неускладнений грибок нігтів лікується з використанням протимікозних мазей, кремів, лаків, спеціалізованих розчинів, а також пігулок. У важких випадках може знадобитися видалення уражених тканин.

— Оскільки нігтьовий грибок легко передається побутовим шляхом, для його профілактики важливо дотримуватися правил особистої гігієни, доглядати за нігтями, шкірою рук і ніг, — підкреслює Микита Агафонов. — Боріться з підвищеною пітливістю шкіри ніг, акуратно видаляйте ороговілості й мозолі. Крім того, уникайте контакту з потенційно інфікованими предметами загального користування, особливо якщо на вашій шкірі є мікроушкодження і ранки. Не надівайте в гостях чужі капці, а під час відвідування басейну і сауни не ходіть босоніж, обов’язково користуйтеся гумовим взуттям.

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ ВІД ГРИБКА НІГТІВ

Змішайте у рівних пропорціях лимонний сік і яблучний оцет, нанесіть на всі нігтьові пластини рук і ніг (навіть на здорові, з метою профілактики). Потримайте лікарську суміш на нігтях протягом 10 хвилин і змийте теплою водою. Повторюйте процедуру щодня протягом місяця.

Для приготування лікувальної ванночки для ніг додайте в 2 л гарячої води 250 мл відвару календули і 2 ст. ложки харчової соди. Потримайте у розчині ступні, доки вода повністю охолоне. Робіть таку ванночку щодня протягом двох тижнів.

При грибку нігтів якнайчастіше змащуйте уражені місця та шкіру навколо них свіжим соком чистотілу.

Натріть часник і змішайте зі свіжим вершковим маслом у пропорції 1:1. Суміш прикладіть у вигляді нічного компресу на уражений ніготь. Повторюйте щовечора до зникнення симптомів інфекції.

Сушене листя м’яти потовчіть на порошок, змішайте з сіллю грубого помелу в пропорції 2:1 і накладайте цю суміш у шкарпетки між ураженими пальцями на ніч. Повторюйте процедуру до поліпшення самопочуття.

Зірвіть свіжий листочок каланхое, розріжте вздовж і прикріпіть вологою стороною до хворого нігтя пластиром. Продовжуйте робити такий компрес на весь день до зникнення симптомів грибка.

Візьміть 20-процентний спиртовий розчин прополісу і щодня на ніч протирайте ним уражені ділянки на нігтях і шкірі ніг.

Після вечірнього душу зробіть лікувальну ванну для ніг. 5 ст. ложок меленої кави залийте 1 л окропу. Коли настій трохи охолоне, занурте туди ступні й тримайте 20–25 хвилин. Потім, не витираючи ніг, одягніть бавовняні шкарпетки і лягайте спати. Вранці прополощіть ступні холодною водою — грибок має минути за місяць таких щоденних процедур. Теплі кавові ванночки ефективні й при мікозі нігтів рук.

Для профілактики грибкових захворювань 2–3 рази на тиждень рекомендується перед сном протирати нігті й шкіру ніг столовим оцтом.

Підготувала Ірина КАДЧЕНКО.