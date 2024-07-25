Квашені огірки, приготовлені за цим простим рецептом, виходять дуже смачними і добре зберігаються навіть у кухонній шафці. Взимку дістанете баночку з ароматними хрустиками в каламутному розсолі — й одразу стане тепло на душі.

1,5 кг невеликих огірків

1,5 л води

2,5 столові ложки крупної (не йодованої) солі

1 велика головка часнику

10 зонтиків кропу

по 3 великі листки хрону, дуба, вишні та смородини

Зонтики кропу (в мене 10 молоденьких, а зрілих вистачить штуки 4) і листя ретельно промиваємо. Беремо посуд відповідного об’єму (в мене каструля на 4 л) і викладаємо вимиті огірки, чергуючи з ароматними добавками та почищеними зубчиками часнику.

Наприкінці прикриваємо огірки листочками хрону (якщо вони завеликі, просто крупно порвіть руками) й ущільнюємо долонею. Заливаємо холодною колодязною водою з сіллю.

Далі я прикриваю огірки плоскою тарілкою, утворюючи таким чином невеликий вантаж. Завдяки цьому огірки будуть повністю покриті розсолом і поступово просоляться. Пішов процес квашення (засолювання) огірків — посуд ховаємо в далеке від сонця та світла місце.

Зазвичай в умовах міської квартири огірки готові через 3–5 діб: приблизно за добу огірочки стануть малосольними — їх вже можна куштувати; на другу-третю добу почнеться молочнокисле бродіння — розсіл трохи помутнішає, на поверхні з’явиться піна; а ось коли піна спаде, а розсіл стане каламутним (як розбавлене молоко), процес бродіння завершено. На цьому етапі важливо не поспішати і дати огіркам повністю закваситися, інакше потім банки можуть здутися. Коли піна повністю спаде, дайте огіркам ще 10 год. постояти.

Далі проціджуємо розсіл у каструльку та ставимо на вогонь. Помішуючи, доводимо до кипіння і кип’ятимо 2 хв., знімаючи піну.

Огірки обдаємо окропом, щоб змити білий наліт. Розкладаємо в підготовлені банки. Заливаємо до верху киплячим розсолом і прикриваємо кришками на 10 хв. Знову зливаємо розсіл, кип’ятимо 2–3 хв. Заливаємо огірки та закриваємо кришками під ключ. Перевертаємо, накриваємо ковдрою та залишаємо до охолодження.

За кілька тижнів зберігання розсіл стане повністю прозорим, а каламутний білий осад опуститься на дно банки.

Віра ГЕРЕГА. м. Вінниця.