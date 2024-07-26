Через високу температуру повітря зростає ризик отримати тепловий удар. МОЗ радить, як його розпізнати та що робити, коли він все ж стався.
Найпоширенішими ознаками теплового удару є сплутаність свідомості, дезорієнтація, сильний головний біль, прискорене серцебиття, підвищення температури тіла тощо.
Щоб його уникнути, необхідно дотримуватися таких рекомендацій.
- У найспекотніші години (з 10 до 16) уникайте прямих сонячних променів і проводьте час у тіні або приміщенні. В цей час також уникайте фізичних навантажень.
- Охолоджуйте приміщення. Для цього відчиняйте на ніч вікна, а вдень – навпаки, зачиняйте, також повісьте світловідбивну плівку.
- Частіше приймайте прохолодний душ.
- Пийте воду або інші напої без цукру та кофеїну, навіть якщо не відчуваєте спраги, уникайте вживання алкоголю.
- Одягайте світлі просторі речі з натуральних тканин.
Важливо! Не залишайте в зачинених автомобілях (навіть із кондиціонерами) дітей і домашніх тварин. Якщо побачите малу дитину в автомобілі саму, негайно викликайте поліцію та швидку допомогу.
ЯКЩО ТЕПЛОВИЙ УДАР ТАКИ СТАВСЯ
- Перейдіть або перенесіть постраждалого у прохолодне місце.
- Нормалізуйте температуру тіла людини, обгортайте її прохолодними вологими рушниками та льодяними пакетами.
- Давайте пити воду, але невеликими порціями.
- Стежте за станом постраждалого, а саме за його диханням, пульсом і свідомістю, до прибуття бригади швидкої медичної допомоги.
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