У разі, якщо ТЦК наклав своєю постановою штраф на особу, яка ухиляється від військового обліку, і вона не поспішає добровільно його сплатити, це може загрожувати арештом коштів на рахунках боржника, подальшим списанням коштів із цих рахунків, а також арештом майна з метою його подальшої реалізації, роз’яснює Мін’юст.

Якщо особа отримала штраф від ТЦК і стосовно неї відкрито виконавче провадження, вона побачить про себе інформацію в Автоматизованій системі виконавчого провадження, може дізнатися безпосередньо через цю систему, чи відкриті відносно неї виконавчі провадження. Не відвідуючи при цьому відповідний орган державної виконавчої служби.

Довідково. Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) — це комп’ютерна програма, що забезпечує збирання, зберігання, облік, пошук, узагальнення, надання відомостей про виконавче провадження, формування Єдиного реєстру боржників і захист від несанкціонованого доступу.

Вільний і безоплатний доступ до інформації АСВП забезпечує Міністерство юстиції України на своєму офіційному вебсайті (https://cutt.ly/BefmAr2y) за допомогою індивідуального ідентифікатора доступу.

Інформація також містить відомості про час її розміщення.

Пошук інформації через вебсайт здійснюється за такими параметрами: