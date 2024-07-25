Якщо вимити зелень, струсити з неї зайву воду, покласти в контейнер, що закривається герметично, і додати всередину 2 аркуші паперового рушника для вбирання вологи, урожай добре зберігатиметься свіжим у холодильнику.

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Застеліть ящик для овочів або полиці холодильника паперовими рушниками. Це сприятиме поглинанню вологи, запобігаючи утворенню цвілі та продовжуючи термін зберігання їжі. Крім того, це спрощує прибирання, збираючи краплі та розсипану їжу.

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Пластикові кухонні дошки під час нарізання продуктів ковзають по робочій поверхні. Впоратися з проблемою можна, підклавши під дошку паперовий рушник.

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Він же допоможе прибрати піну та зайвий жир з бульйону. Покладіть на поверхню рідини паперовий рушник, а за кілька секунд приберіть і викиньте разом із непотрібними в супі «бонусами».

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Якщо забруднили скатертину свічковим воском, накрийте пляму паперовими рушниками і пропрасуйте. Віск розплавиться і вбереться в папір.

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Керамічний посуд і сковорідки з антипригарним покриттям можуть подряпатися, якщо просто укладати їх одна в одну. Але якщо між ними помістити кілька паперових рушників, ті запобігатимуть пошкодженню. Крім того, вони добре вбирають вологу та захистять посуд від можливої ​​корозії.

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Потрібно зберегти хліб на більш тривалий термін? Виріб можна заморозити, поклавши в пакет разом із кількома аркушами паперових рушників: вони вберуть вологу і захистять продукт від сторонніх запахів.

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Видалити залишки мастила зі швейної машинки досить легко та просто. Для цього зробіть пару стібків на аркуші паперового рушника.