Українцям, котрі виїхали з ТОТ на підконтрольні Україні території, на період оформлення документів надають комплексну допомогу, інформують у Мінреінтеграції.

Особи, котрі мають необхідність вперше оформити паспортний документ або відновити втрачений, можуть це зробити в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України (ДМСУ).

Однак процедура ідентифікації особи, необхідна для виготовлення паспорта, може займати до двох місяців.

На цей час таким особам надають допомогу з розміщенням у місцях тимчасового проживання, юридичне консультування, гуманітарну та іншу допомогу (строком до 6 місяців).

1. Товариство Червоного Хреста України (для осіб, які перебуватимуть у місцях тимчасового проживання) надає безоплатну допомогу:

продуктові набори;

забезпечення побуту: спальні та кухонні набори, предмети особистої гігієни.

Гаряча лінія: 0 800 332 656.

2. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає безоплатну допомогу:

юридичне консультування та супровід;

покриття витрат на виготовлення документів;

покриття витрат на судовий супровід.

Супровід щодо отримання відповідного виду допомоги здійснюють через Благодійний фонд «Право на захист».

Контактні телефони:

0(68) 507-50-90;

0(99) 507-50-90;

0(93) 507-50-90.

(понеділок–п’ятниця, з 8 до 21 год.).

3. Міжнародна організація з міграції (МОМ) надає безоплатну допомогу:

юридичну з відновлення документів;

консультаційну підтримку;

психологічну;

медичну;

продукти харчування, предмети особистої гігієни, одяг;

професійні курси.

Гаряча лінія: 0 800 215 015 (понеділок–п’ятниця, з 9 до 17 год.).