Українцям, котрі виїхали з ТОТ на підконтрольні Україні території, на період оформлення документів надають комплексну допомогу, інформують у Мінреінтеграції.
Особи, котрі мають необхідність вперше оформити паспортний документ або відновити втрачений, можуть це зробити в будь-якому підрозділі Державної міграційної служби України (ДМСУ).
Однак процедура ідентифікації особи, необхідна для виготовлення паспорта, може займати до двох місяців.
На цей час таким особам надають допомогу з розміщенням у місцях тимчасового проживання, юридичне консультування, гуманітарну та іншу допомогу (строком до 6 місяців).
1. Товариство Червоного Хреста України (для осіб, які перебуватимуть у місцях тимчасового проживання) надає безоплатну допомогу:
- продуктові набори;
- забезпечення побуту: спальні та кухонні набори, предмети особистої гігієни.
Гаряча лінія: 0 800 332 656.
2. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців надає безоплатну допомогу:
- юридичне консультування та супровід;
- покриття витрат на виготовлення документів;
- покриття витрат на судовий супровід.
Супровід щодо отримання відповідного виду допомоги здійснюють через Благодійний фонд «Право на захист».
Контактні телефони:
0(68) 507-50-90;
0(99) 507-50-90;
0(93) 507-50-90.
(понеділок–п’ятниця, з 8 до 21 год.).
3. Міжнародна організація з міграції (МОМ) надає безоплатну допомогу:
- юридичну з відновлення документів;
- консультаційну підтримку;
- психологічну;
- медичну;
- продукти харчування, предмети особистої гігієни, одяг;
- професійні курси.
Гаряча лінія: 0 800 215 015 (понеділок–п’ятниця, з 9 до 17 год.).
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