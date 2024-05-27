Приємний, освіжаючий, кисло-солодкий вітамінний лимонад із ревеню.
Сироп:
- 15 стебел ревеню
- 300 мл води
- 200 г цукру
Лимонад:
- 1,5 л сильногазованої води
- сік 1 лимона
- м’ята для оздоблення
Скласти дрібно нарізаний ревінь у каструлю, влити воду. Накрити кришкою і варити протягом 10 хв. від закипання. Розчавити ревінь ложкою, щоб віддав весь аромат, дати постояти 10 хв. Процідити настій через марлю, потім вилити назад у каструлю, всипати цукор. Варити від моменту закипання 5 хв. Дати сиропу повністю охолонути.
Налити сироп у великий глечик, додати газовану воду та лимонний сік і перемішати. Налити в склянки, прикрасити листочками м’яти.
* Хоча цей лимонад з ревеню чудовий сам по собі, спробуйте приготувати його зі свіжими травами — м’ятою, базиліком або чебрецем для додаткового смаку.
* Додайте при приготуванні сиропу свіжу полуницю (200 г), і у вас вийде лимонад із ще одним літнім смаком!
Залишити відповідь