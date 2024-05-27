Капустянка — серйозний ворог на городі. Шкідник знищує насіння, перегризає коріння, псує коренеплоди та бадилля — буквально змітає все на своєму шляху. І позбутися його буває непросто.

Якщо міцне соковите листя рослин зненацька зів’яло, можливо, це перша ознака того, що на ділянці оселилася капустянка. Зверніть увагу, чи є в землі нірки та прориті тунелі. Саму капустянку можна й не побачити, більшу частину свого життя вона проводить у землі, але якщо виявили ходи, починайте діяти невідкладно, поки ненажерлива гостя не спустошила вашу ділянку.

Капустянки підгризають стебла та коріння рослин так, щоб тінь від листя не падала на місце кладки яєць. За цією ознакою на глибині близько 15 см іноді можна виявити яйцекладку, де буває 100–300 яєць. Якщо їх знищити, то до наступного сезону капустянок на городі буде менше.

Що приваблює капустянку на ділянку:

застосування свіжої органіки як добрива;

гнойові й компостні купи та ями — там комаха зимує, а потім перебирається у ґрунт;

близьке розташування ґрунтових вод і перезволоження замульчованих ділянок. Постійно мокрий ґрунт подобається капустянкам.

ЯК ПОЗБУТИСЯ

Спосіб 1. Позбавити спокою

Регулярно розпушуйте ґрунт на глибину до 15 см. Там, де ділянку глибоко перекопують навесні та восени, капустянка не залишиться — її житло наражається на постійну загрозу. До того ж у такий спосіб кладка шкідника вийде на поверхню.

Спосіб 2. Влаштувати мильний душ

Якщо помітили на ділянці скупчення капустянок, розведіть у 10 л води 50 г господарського мила та 3 ст.л. прального порошку і вранці поливайте таким мильним розчином нори. Через кілька годин комахи вийдуть на поверхню — зберіть їх і знищіть.

Спосіб 3. Приготувати приманку

Відваріть зерна кукурудзи, пшениці, ячменю і додайте в «кашу» рослинну олію та інсектицид, наприклад, Террадокс (0,5 кг крупи, 15 мл олії та 20 г гранул препарату) або Актару (2 г на таку саму кількість зерна та олії) . На городі на відстані 80–100 см зробіть борозенки завглибшки 2–4 см і розкладіть в них отруєну крупу.

Такий метод боротьби можна застосовувати не лише навесні, а й улітку, розклавши приманки в міжряддях.

Спосіб 4. «Гостинець» із магазину

Щоб не возитися з приготуванням приманки, в агромагазинах можна купити готові у вигляді гранул із привабливим для комах запахом. Вони також ефективні в боротьбі з небажаними претендентами на врожай. Але не зменшують родючість і не накопичуються в ґрунті, не отруюють рослини та не знищують корисні мікроорганізми. Такі приманки розташовують по периметру або між грядками — препарат вносять у лунки завглибшки 3–5 см, зверху присипають землею та поливають. Навіть якщо капустянка з якихось причин не чіпатиме приманку, та згодом розчиниться в ґрунті й ніяк не зашкодить рослинам.

І це далеко не всі способи боротьби з капустянкою. Хтось готує для них пивні пастки, хтось намагається влаштувати засідки в гною або поливає грядки з ходами настоєм лушпиння цибулі. Як боротися зі шкідником на власній ділянці, кожен вирішує сам. Для цього використовують як хімічні препарати, так і народні засоби.

Руслан ВЛАСЕНКО.