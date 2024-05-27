Якщо ви невдало оступилися і підвернули ногу, після чого в ділянці стопи та щиколотки з’явилися біль, набряк або навіть гематома — найімовірніше, це розтягнення зв’язок гомілковостопного суглоба. «Порадниця» з’ясувала, чим небезпечна ця дуже поширена травма, як її діагностувати та лікувати.

РОЗТЯГНЕННЯ ЧИ РОЗРИВ

— Деякі люди називають розтягнення зв’язок розривом, інші ж — упевнені, що це два різні діагнози, тому для початку давайте розберемося з термінами, — каже ортопед-травматолог вищої категорії Сергій ЮРЧЕНКО. — Зв’язки — це щільні й еластичні пучки волокон сполучної тканини, які з’єднують між собою кістки, підтримують суглоби та виконують обмежувальну функцію, контролюючи амплітуду руху кінцівок. Розтягнення зв’язки — це частковий надрив її окремих волокон, що трапляється при надмірних, не властивих цьому суглобу рухах. Але може бути й фактичний розрив зв’язки — це повне поперечне роз’єднання її волокон, що виникає в тих же ситуаціях, що й так зване розтягнення, але сила неприродних для суглоба рухів при цьому значно більша.

Тобто розтягнення зв’язки — це завжди за фактом її розрив, просто різного ступеня.

ОДНЕ З ТРЬОХ

За словами лікаря, існує три ступеня пошкодження зв’язкового апарату гомілковостопа, залежно від цього симптоми травми дещо відрізняються.

Перший ступінь (легкий) характеризується мікророзривами тканин зв’язок, при цьому сама зв’язка залишається цілою. Симптоми: помірний біль при ходьбі та тривалому перебуванні стопи в одному положенні, а також при різких рухах. Можлива невелика пухлина та почервоніння збоку стопи. Потерпілий зберігає здатність пересуватися самостійно.

Другий ступінь (середній) — це розрив значної частини суглобових волокон або їх з’єднання в місці кріплення до кістки. Така травма супроводжується різким болем, характерним підламуванням стопи при ходьбі, вираженими набряком і гематомою. Біль також може «віддавати» в ділянку кісточки, литки, коліна, гомілки й навіть попереку. Рухи в суглобі обмежені, іноді пацієнт взагалі не може ступити на ногу.

Третій ступінь (важкий) — це повний розрив зв’язки з порушенням усіх функцій суглоба. Для цієї травми характерні гострий біль, велика гематома, пухлина не тільки стопи, а й кісточки, литки. Пацієнт не може самостійно ходити. Після того, як спадає набряк, суглоб часто стає надмірно рухливим (нестабільним).

ХТО РИЗИКУЄ

Пошкодити зв’язки гомілковостопного суглоба можна і вдома, невдало підвернувши ногу, але значно вищі ризики отримати травму в тих, хто системно навантажує гомілку та стопу.

Це відбувається при:

наявності надмірної ваги;

підвищеній руховій активності через особливості професії чи заняттях певними видами спорту;

перенесенні вантажів;

уродженому порушенні конфігурації стопи (наприклад, при плоскостопості);

носінні незручного взуття на високих підборах.

Також у групі ризику пацієнти, які мають ослаблений чи нестабільний гомілковостоп внаслідок перенесеного артрозу, запалення, травми, інфекції чи обмінних порушень.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— При травмі гомілковостопного суглоба потрібно звернутися до ортопеда-травматолога, який проведе мануальну діагностику та за необхідності направить пацієнта на рентген чи МРТ, — каже Сергій Юрченко.

Класичний алгоритм лікування розтягнення (розриву) зв’язок складається з комплексу заходів:

забезпечення максимального спокою та нерухомості постраждалої кінцівки. При розтягненні для обмеження рухів потрібна пов’язка (не надто туга) з еластичного бинта; при повному розриві зв’язки для іммобілізації може бути накладений гіпс або застосований спеціальний фіксувальний бандаж;

для зменшення набряку та гематоми пошкоджену ногу потрібно тримати (лежачи або сидячи) трохи вище за рівень тулуба й прикладати до місця травми грілку з льодом, загорнуту в рушник (на 10—15 хв. кожні пару годин протягом доби);

протягом трьох діб після травми категорично заборонені масаж, гаряча ванна, фізичне навантаження, прийом алкоголю, адже ці фактори під час гострої стадії захворювання можуть лише погіршити самопочуття;

під час лікування також призначають знеболювальні препарати, протизапальні мазі та гелі. Після стабілізації стану рекомендують фізіотерапевтичні процедури (електрофорез, масаж, парафінові аплікації, УВЧ-терапію) та заняття лікувальною фізкультурою.

Для зрощення та відновлення зв’язок зазвичай потрібно мінімум 2—3 тижні. Іноді необхідна госпіталізація та оперативне втручання (зшивання зв’язок).

НАРОДНІ РЕЦЕПТИ

Кілька листочків алое помийте, подрібніть на кашку, накладіть на травмоване місце, зверху прикрийте бавовняною тканиною та забинтуйте. Тримайте компрес, поки він нагріється. Накладайте лікувальну пов’язку за необхідності, до усунення набряку та запалення.

Розведіть косметичну глину водою до консистенції сметани. Нанесіть суміш рівномірним товстим шаром на марлю та закріпіть на ураженій ділянці. Приблизно через 2 год., коли компрес стане сухим і гарячим, зніміть його. Для усунення набряклості стопи зазвичай вистачає 2—3 процедур.

Ірина КАДЧЕНКО.