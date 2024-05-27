Чоловікові 58 років, шукає собі роботу. Підкажіть, чи обов’язково йому при прийнятті на роботу пред’являти військовий квиток?

Наталя.

Обов’язково. Підприємства, установи та організації зобов’язані під час прийняття на роботу (навчання) перевіряти наявність військово-облікових документів (у військовозобов’язаних — військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), наголошують у Держпраці.

Приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов’язаних здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах, а також у разі перебування на військовому обліку в СБУ та Службі зовнішньої розвідки (постанова КМУ №921).

Із набуттям чинності нового закону про мобілізацію з 18 травня буде чітко визначено, що роботодавець несе відповідальність за взяття нового працівника на персональний військовий облік. Тобто у випадку прийняття на роботу без військово-облікового документа, або з неналежним військово-обліковим документом, у ТЦК та СП буде підстава, яка дозволить притягувати до адміністративної відповідальності керівника роботодавця, або відповідального в нього за військовий облік працівника.