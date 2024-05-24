Найпростіший і найшвидший пиріг з полуницею виходить вологим і соковитим, а його аромат просто не передати словами!

На форму діаметром 22 см:

400–500 г полуниці

3 середні яйця

250 г борошна

140 г цукру

дрібка ваніліну

250 г сметани

50 мл олії

2 чайні ложки розпушувача

дрібка солі

цедра 1 лимона

цукрова пудра

Яйця збити міксером з цукром, ваніліном і сіллю на білу пишну масу. Поступово влити олію, викласти сметану та цедру. Борошно просіяти та змішати з розпушувачем, ввести в тісто на невеликій швидкості міксера.

Полуницю нарізати половинками або четвертинками.

Форму вистелити пергаментом. Вилити половину тіста, викласти частину полуниці, залити другою половиною тіста, зверху — половинки полуниці, трохи вдавлюючи в тісто.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 50–60 хв. Дати охолонути 15–20 хв. перш ніж діставати з форми. За бажання притрусити цукровою пудрою.