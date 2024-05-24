Найпростіший і найшвидший пиріг з полуницею виходить вологим і соковитим, а його аромат просто не передати словами!
На форму діаметром 22 см:
- 400–500 г полуниці
- 3 середні яйця
- 250 г борошна
- 140 г цукру
- дрібка ваніліну
- 250 г сметани
- 50 мл олії
- 2 чайні ложки розпушувача
- дрібка солі
- цедра 1 лимона
- цукрова пудра
Яйця збити міксером з цукром, ваніліном і сіллю на білу пишну масу. Поступово влити олію, викласти сметану та цедру. Борошно просіяти та змішати з розпушувачем, ввести в тісто на невеликій швидкості міксера.
Полуницю нарізати половинками або четвертинками.
Форму вистелити пергаментом. Вилити половину тіста, викласти частину полуниці, залити другою половиною тіста, зверху — половинки полуниці, трохи вдавлюючи в тісто.
Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 50–60 хв. Дати охолонути 15–20 хв. перш ніж діставати з форми. За бажання притрусити цукровою пудрою.
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