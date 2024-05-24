Роблять це вранці або увечері, коли активність сонця найменша. У кожну лунку можна додати жменю компосту чи перегною, змішавши із землею. Після висадки ґрунт навколо стебла ретельно утрамбовують.

Кілька днів після пересадки кущики притінюють від сонячних променів. Запорукою хорошої приживлюваності є ретельні поливи. Спочатку — кожні 2–3 дні, доки помітите, що розсада почала рости, а отже, вкоренилась.

А наша читачка Оксана Яким’як з Івано-Франківщини ділиться ось таким досвідом: «Я дачниця, на городі буваю нечасто, тож роблю так. У кожну лунку для розсади вливаю по 1 л води. Коли трохи вбереться, у цю багнючку висаджую розсаду, засипаю сухою землею та мульчую. За такого способу посадки розсаду ще довго не потрібно поливати, а на поверхні ґрунту не утворюється кірка».

Швидше «обжитись» на грядках розсаді допоможуть і стимулятори коренеутворення. Розчином стимулятора можна полити кущики при посадці або обробити в ньому корінці, якщо оголені. Після висаджування грядки мульчують перегноєм, компостом, торфом, сіном тощо, аби волога швидко не випаровувалась. Перші 2 тижні після висадки на грядки розсаду не підживлюють, їй потрібен час, щоб прижитись.

Якщо вирощуєте розсаду не самі, а купуєте готову, робіть це лише в перевірених продавців, бо недобросовісні невідомо, чи загартовували. До того ж продають розсаду переважно з відкритою кореневою системою — така приживатиметься довше. Натомість якщо має закриту кореневу систему, своєчасно пікірувана та загартована, переживе переселення максимально безболісно.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.