Швидкий темп життя, надмірний стрес, погані новини, кризи й постійний тиск спричиняють внутрішнє напруження, роздратованість і спалахи гніву, за які часто можна пошкодувати. Суспільство вчить погано почуватися через наявність гніву, але він не є недоліком характеру, стверджують фахівці онлайн-платформи «Розкажи мені», де можна отримати безоплатну психологічну підтримку. Важливо те, як людина поводиться з негативними емоціями.

Розрізняють основний гнів (відповідь на нападки) і захисний (покликаний приховати внутрішній біль, сором, жах, страх або почуття безпорадності). Оскільки приховування негативних емоцій і почуттів є однією з причин тривожності та депресивних станів, важливо не пригнічувати гнів, а екологічно випускати і справлятися з ним.

Як показують дослідження, розуміння природи гніву може допомогти висловити його здоровими способами та використовувати конструктивно. Насправді робота гніву полягає в тому, щоб захистити нас — це біологічна програма захисту та адаптації.

То що ж насправді робити зі своїм гнівом?

Визнайте його. Зізнайтеся, що ви розлючені, це перший крок до змін. Спробуйте навчитися розрізняти, який саме гнів відчуваєте (за що й чому ви розсердилися насправді).

Зізнайтеся, що ви розлючені, це перший крок до змін. Спробуйте навчитися розрізняти, який саме гнів відчуваєте (за що й чому ви розсердилися насправді). Назвіть причину. Спробуйте точно визначити причину гніву: «Я гніваюсь, бо маю їхати дуже довгим маршрутом!» або «Я злюся, бо через це запитання мені стало соромно…»

Спробуйте точно визначити причину гніву: «Я гніваюсь, бо маю їхати дуже довгим маршрутом!» або «Я злюся, бо через це запитання мені стало соромно…» Відчуйте фізично. Проаналізуйте, як саме відчуваєте роздратованість у тілі: підвищення температури, почервоніння, напруга, серцебиття, тремтіння.

Проаналізуйте, як саме відчуваєте роздратованість у тілі: підвищення температури, почервоніння, напруга, серцебиття, тремтіння. Вербалізуйте. Визначте імпульс гніву та назвіть його (на що саме він спрямований, яка його мета). Скажіть про це вголос: «Я хотів би вдарити його, тому що…», «Я хочу піти звідси!»

Дослідження показують, що надання назви внутрішньому досвіду й переживанням допомагає регулювати нервову систему і сприяє почуттю спокою та рівноваги.

Тільки-но визнаєте, впізнаєте, відчуєте та висловите свій гнів, ви зможете знову мислити чіткіше і звільнитеся від неконтрольованих емоцій та їхніх негативних наслідків.