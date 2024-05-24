При здійсненні операції купівлі-продажу важливою передумовою є проведення комплексної перевірки юридичної чистоти нерухомості, застерігає Мін’юст. Цей процес включає аналіз документів, що стосуються права власності на нерухоме майно, а також виявлення будь-яких обтяжень, що можуть вплинути на правомірність і законність угоди.

Перед укладенням договору купівлі-продажу потрібно перевірити документи, які підтверджують право власності, а саме:

нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу, пожертви, довічного утримання (догляду), ренти, дарування, міни, спадковий договір;

свідоцтво про придбання арештованого нерухомого майна з публічних торгів (аукціонів);

свідоцтво про придбання заставленого майна на аукціоні (публічних торгах);

свідоцтво про право власності;

свідоцтво про право на спадщину;

свідоцтво про право власності на частку в спільному майні подружжя;

договір про поділ спадкового майна;

договір про припинення права на утримання за умови набуття права на нерухоме майно;

договір про припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності на нерухоме майно;

договір про виділення частки в натурі (поділ);

іпотечний договір, договір про задоволення вимог іпотекодержателя, якщо умовами таких договорів передбачено передачу іпотекодержателю права власності на предмет іпотеки;

рішення суду;

договір купівлі-продажу, зареєстрований на біржі, укладений відповідно до вимог законодавства тощо.

При цьому правочини щодо відчуження та застави майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчують за умови подання документів, що підтверджують державну реєстрацію прав на це майно в осіб, які його відчужують.

Підтвердження факту наявності в особи певних речових прав забезпечується шляхом використання Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав), а саме отримання відомостей з нього в режимі реального часу.

Інформація з Держреєстру прав про зареєстровані речові права, обтяження речових прав містить актуальні на дату та час її надання відомості про зареєстровані речові права, обтяження речових прав, наявні в Держреєстрі прав, а також відповідні відомості з його невід’ємної архівної складової частини або відомості про відсутність зареєстрованих речових прав, обтяжень речових прав (Актуальна інформація).

За бажанням особи інформація з Держреєстру також може додатково містити відомості про набуття, зміну і припинення речових прав, обтяжень речових прав, а також про внесені зміни до відповідних відомостей Державного реєстру прав та його невід’ємної архівної складової частини у хронологічному порядку (Деталізована інформація).

Для отримання інформації з Держреєстру в паперовій формі (Актуальна та Деталізована інформація) необхідно звертатися до державного реєстратора прав на нерухоме майно, адміністратора центру надання адміністративних послуг або помічника нотаріуса, а в електронній формі (тільки Актуальна інформація) інформацію можливо отримати за допомогою порталу «Дія» або «Онлайн будинок юстиції».

Забезпечення проведення державної реєстрації прав, відповідно до частини першої ст.6, ст.10 Закону, належить до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських рад, Київської, Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусів.

Необхідно також передивитися, чи не було здійснено перепланування, чи не знесенні опорні стіни. Якщо так, то це має бути належним чином оформлено через дозвільні документи з видачею нового технічного паспорта.

Варто перевірити й відсутність боргу за комунальні послуги, що допоможе уникнути можливих проблем і убезпечить при укладанні угоди про купівлю нерухомості.

Аби бути впевненим, що квартира не є об’єктом судових суперечок і на неї не накладено арешт, варто перевірити інформацію про неї та її власника за допомогою Єдиного державного реєстру судових рішень.