Ця страва не лише насичує та освіжає, а й приносить користь. Завдяки овочам у холоднику багато вітамінів, а калорій, навпаки, мало.

Для приготування холоднику краще взяти невеличкі солодкі буряки — з ними вийде найсмачніше. Більш насичений буряковий смак буде, якщо запекти овочі в духовці, а не відварити.

1 л кефіру (3,2%)

3–4 невеликі запечені буряки

3 невеликі запечені картоплини

3–4 невеликі свіжі огірки

6–7 варених яєць

150 г сметани

1 чайна ложка цукру

300 мл холодної кип’яченої води

зелень (кріп, зелена цибуля)

1 чайна ложка солі

чорний мелений перець

Буряк натерти на великій тертушці. Огірки нарізати соломкою. 4 яйця та картоплю нарізати кубиками. Зелень посікти.

Кефір вилити у велику ємність. Викласти до кефіру буряк, картоплю, яйця, огірки та кріп. Додати сметану, сіль, цукор, перець. Усе ретельно перемішати. Якщо холодник вийшов занадто густим, влити воду до бажаної консистенції. Поставити на 30 хв. в холодильник. Перед подачею притрусити цибулею. Її краще не додавати одразу зі всіма інгредієнтами, бо коли холодник постоїть, то набуде вираженого цибулевого смаку. Розлити по тарілках і прикрасити половинками яєць.