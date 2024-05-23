У період достигання ягід смородини кущам важливо отримувати вдосталь вологи та поживних речовин, передусім фосфору та калію. Поділюся своїм досвідом, використання якого дає можливість отримувати щедрі смородинові врожаї.

Органічні добрива

Розчин курячого посліду (1:10) настоюють під кришкою приблизно тиждень, а потім додають таку ж кількість води. Також смородина буде вдячна за підживлення попелом. На один кущ дають 200 г попелу або готують настій: на відро води додають трилітрову банку золи, перемішують і накривають кришкою. Настоюють 2 дні. Далі 1 л розчину змішують із 10 л теплої води й поливають кущі.

«Порадниця» вже розповідала, що смородина любить підживлення лушпинням картоплі та крохмалем, тож не зупинятимусь на цих способах детально. Чудово підійде й зелене добриво (настій трави) та бананові шкірочки, які просто прикопують під кущем. Доступною поживою є також розчин дріжджів: 100 г свіжих або 30 г сухих дріжджів та 60 г цукру розбавляють у 10 л теплої води. Настоюють 2 дні в теплому місці. Перед обробкою отриманий розчин розводять водою 1:10. Нагадаю також про ще один ефективний і доступний спосіб підживлення — житніми сухарями. Якщо маєте надлишок сухарів, залийте їх приблизно такою ж кількістю води та настоюйте 10–12 днів. Потім процідіть і розбавте водою 1:10.

Мінеральні добрива

20–30 г суперфосфату на кв.м пристовбурного кола або ст.л. на 10 л води;

50–70 г калімагу на 1 кущ або 20–30 г на 10 л води.

Наталка КИРДА. Львівська обл.