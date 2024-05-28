Мудрі люди стверджують: петрушка має бути на столі протягом року! Їжте її зелень, додавайте до перших страв коренеплоди, пийте чай із засушеного насіння. Багата вона на вітаміни А, С, поживні речовини.

Петрушкою лікують хворі нирки, гнійні рани, вона покращує сечовиділення, сприяє травленню, допомагає при запальних процесах; чаєм із сухого насіння промивають очі при їх утомі та запаленнях. Відвар коренеплодів петрушки (так само й зелені) — безцінні ліки при подагрі (100 г на 1,5 л води).

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Свіжий сік петрушки розчиняє камені в нирках: пити по 50 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Курс лікування — 12–14 днів. Але перед лікуванням порадьтеся з лікарем!

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При поганому сечовиділенні готуйте відвар зі свіжого листя та стебел петрушки:

75–100 г сировини на 1,5 л води. Довести до кипіння і кип’ятити на малому вогні 3–4 хв. Настояти 20 хв. під кришкою. Процідити. Пити по 200 мл 3–4 рази на день у перервах між вживанням їжі.

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Як жовчогінний засіб: з’їсти протягом дня за 5–6 разів 50–75 г дрібно натертих коренеплодів петрушки.

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Відвар із насіння петрушки (ч.л. на 200 мл води) позбавляє набряків серцевого походження. Протягом дня випити 2–3 такі порції.

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Запалення гнійних ран: 3–4 середні коренеплоди петрушки подрібнити й варити до готовності в 1,5 л води. Коли відвар охолоне, процідити. Промивати рани 4–5 разів на день.

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Таким відваром можна скористатися і при запаленні очей.

Але краще приготувати чай із засушеного насіння петрушки: ч.л. насіння на 200 мл окропу. Настояти під кришкою до теплої температури. Процідити. Кількість процедур промивання очей протягом дня — довільна.

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Свіже листя петрушки усуває неприємний запах із рота, вбиває в ротовій порожнині шкідливі бактерії, зміцнює ясна. Жувати, але не ковтати.

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А от для покращення апетиту, навпаки, листя петрушки їдять. Норму споживання встановлюють індивідуально.

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До місця укусу бджоли можна прикладати свіже розім’яте (щоб проступив сік) листя петрушки. Воно добре втамовує біль, запобігає утворенню набряку.

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.