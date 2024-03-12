Ходжу по ринку і краєм вуха чую, як продавець саджанців радить покупцям підживлювати садовину по снігу. Мовляв, у процесі танення снігу добрива краще розчиняться, а потім земля вбере їх з водою, і вони потраплять прямісінько до коренів. Та річ у тім, що не все так просто. Адже за такого підживлення більшість корисних речовин просто випаруються або вимиються разом із талими водами в невідомому напрямку.

Першими навесні вносять азотні добрива. Їх слід обов’язково загортати в ґрунт. Тому роблять це, коли зійде сніг. Якщо ж просто присипати по снігу, вони випаруються. Фосфорно-калійні добрива зазвичай важкорозчинні, їх також прикопують.

Для першого весняного підживлення використовуйте добрива у вигляді порошку чи гранул. Поступово розчиняючись у ґрунті, вони тривалий час удобрюватимуть рослини. Якщо готуєте комплексне добриво, то на кв.м ґрунту знадобиться 30–35 г аміачної селітри або карбаміду (сечовини), 25 г суперфосфату та 20 г сірчанокислого калію (його можна замінити склянкою попелу). Всі компоненти змішують в одній тарі та загортають у ґрунт. Але норми внесення можуть коливатись залежно від складу ґрунту, виду підживлюваних рослин та інших факторів.

Із органіки напровесні можна внести перегній — 10 л на кв.м одночасно з перекопуванням ґрунту. Компост, торф і попіл також прикопують, не залишаючи на поверхні.

Тарас КОВІНЬКА.