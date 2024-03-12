Часто господині вважають процес її приготування дуже складним. Озбройтесь рецептом від кухаря Євгена КЛОПОТЕНКА, й смачна кров’яночка тішитиме вашу родину і в будні, і в свята.

1 л свинячої крові

500 г гречаної крупи

400 г сала

5 цибулин

2 столові ложки смальцю

3 яйця

1 столова ложка коріандру в зернах

1 чайна ложка гострого перцю чилі в пластівцях

5 м натуральної оболонки для ковбас

сіль

чорний мелений перець

Промиту гречку залити водою, щоб злегка покривала крупу. Варити не довше 10 хв. після закипання. Гречка має бути напівготовою.

Сало та цибулю нарізати дуже дрібними кубиками. Обсмажити на смальці до золотавого кольору.

Якщо кров не дуже однорідна, перебити її блендером і перелити у велику каструлю. Додати гречку, сало, цибулю, коріандр, червоний та чорний перець і сіль за смаком. Ретельно перемішати, щоб інгредієнти рівномірно розподілилися. Збити 3 яйця віночком і додати в начинку, перемішати.

Увімкнути духовку на 180 градусів. Начинити оболонки для ковбаси. Перев’язати ковбасу нитками, розділяючи на порційні шматочки.

Викласти ковбасу на деко та обдати окропом. Злити окріп і голкою зробити проколи в оболонці, щоб її не розірвало при запіканні.

Запікати ковбасу 1 год. або до появи крапель на поверхні оболонки. Дайте їй вистигнути та подавайте до столу.

Рецепт із сайту klopotenko.com