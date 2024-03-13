Значна кількість наших громадян на тимчасово окупованих територіях або територіях ведення бойових дій втратили чи не отримали паспорти.

Уряд ухвалив розроблений МВС експериментальний проєкт, який дозволить оформляти українцям на ТОТ тимчасове посвідчення громадянина України через членів сімʼї або законних представників, повідомляє Мінреінтеграції. Тобто йдеться про оформлення документа без присутності самої особи, яка перебуває на ТОТ. Але член сімʼї або законний представник, який звертається за документом від імені людини на ТОТ, має перебувати на підконтрольній території.

Так, згідно з порядком тимчасове посвідчення громадянина України оформлюватимуть органи ДМС на підставі звернень:

одного з батьків (усиновлювачів);

опікунів, піклувальників або інших законних представників;

одного з подружжя;

повнолітніх дитини або онука/онуки;

рідного (повнорідного, неповнорідного) брата/сестри;

офіційного звернення Мінреінтеграції.

Оформлення тимчасового посвідчення громадянина України можливе для осіб:

які втратили паспорт громадянина України, але щодо яких міститься інформація про оформлення паспорта (в тому числі закордонного) в Єдиному державному демографічному реєстрі або у відомчій системі ДМС;

до 18 років, щодо яких відсутня інформація в Реєстрі або у відомчій системі ДМС.

Тимчасове посвідчення виготовлятиметься безоплатно протягом 15 робочих днів із дня подання заяви-анкети.

Готовий документ надсилатиметься до відповідного територіального органу ДМС або Мінреінтеграції з метою передачі його законному представнику або члену сімʼї.

Представник передаватиме документ особі, на імʼя якої оформлене таке тимчасове посвідчення.