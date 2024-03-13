Препарати для лікування епілепсії входять у програму реімбурсації «Доступні ліки». Пацієнти можуть отримати їх безоплатно або з частковою доплатою в тих аптеках і аптечних закладах, які мають договір із НСЗУ, нагадують у відомстві.

Наразі в програму входить 65 торговельних назв препаратів при розладах психіки, поведінки та епілепсії, 23 з яких — безоплатні.

Що потрібно, аби отримувати ліки безоплатно або з частковою доплатою

Звернутися до невролога або психіатра.

Для візиту до психіатра направлення не потрібне. До невролога потрібне електронне направлення, яке може виписати сімейний лікар, терапевт або педіатр, з яким укладена декларація. Вимушено переміщеним особам мати декларацію не обов’язково — звернутися можна до будь-якого лікаря первинної медичної допомоги.

Лікар-спеціаліст проведе необхідні обстеження для встановлення діагнозу «Епілепсія». Після цього складе план лікування, внесе його в електронну систему охорони здоров’я та на підставі плану випише рецепт на «Доступні ліки». Наступний рецепт на «Доступні ліки» може виписати як невролог або психіатр, так і сімейний лікар, терапевт або педіатр.

На час воєнного стану лікар може виписати як електронний, так і паперовий рецепт залежно від наявності електрики та інтернету.

Із рецептом звернутися в будь-яку аптеку, незалежно від місця реєстрації пацієнта. Головна умова — наявність договору з НСЗУ. Аптек із договором нині майже 14 тисяч. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою «Доступні ліки».

Термін дії рецепта — 30 днів із дати, коли вам його сформував лікар.

Аптекар запропонує наявні препарати, які містять потрібну діючу речовину. А також повідомить, який препарат повністю безоплатний, а за який потрібно доплатити. Вартість ліків аптеці відшкодує НСЗУ.

Знайти найближчу аптеку з договором із НСЗУ можна: