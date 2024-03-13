Раніше я спочатку варила печінку для начинки, а потім сусідка порадила перекручувати свіжу та смажити фарш — тоді начинка виходить ніжною та не сухою.
- 200 г курячої печінки
- 200 г курячих сердечок
- 200 г курячих шлунків
- 3 середні цибулини
- 0,5 чайної ложки солі
- чорний мелений перець
- олія
Цибулю пропустити через м’ясорубку. Курячі сердечка, печінку та шлунки пропустити через м’ясорубку з великими отворами. Посолити, поперчити, перемішати. Перекласти ліверну масу на сковорідку з невеликою кількістю олії. Тушкувати 25 хв., помішуючи. Зняти з плити, одразу додати цибулю й перемішати. Для більшої однорідності ще раз пропустити через м’ясорубку. Цибулю додаємо сиру й не смажимо — у цьому й полягає секрет соковитої та ніжної начинки.
Ірина ДЕНЕКА. м. Тернопіль.
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