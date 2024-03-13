Раніше я спочатку варила печінку для начинки, а потім сусідка порадила перекручувати свіжу та смажити фарш — тоді начинка виходить ніжною та не сухою.

200 г курячої печінки

200 г курячих сердечок

200 г курячих шлунків

3 середні цибулини

0,5 чайної ложки солі

чорний мелений перець

олія

Цибулю пропустити через м’ясорубку. Курячі сердечка, печінку та шлунки пропустити через м’ясорубку з великими отворами. Посолити, поперчити, перемішати. Перекласти ліверну масу на сковорідку з невеликою кількістю олії. Тушкувати 25 хв., помішуючи. Зняти з плити, одразу додати цибулю й перемішати. Для більшої однорідності ще раз пропустити через м’ясорубку. Цибулю додаємо сиру й не смажимо — у цьому й полягає секрет соковитої та ніжної начинки.

Ірина ДЕНЕКА. м. Тернопіль.