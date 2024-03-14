Експериментальний проєкт, який максимально спростив процедуру звернення громадян за житловою субсидією, впроваджено відповідно до постанови Уряду від 13.06.2023 №601 «Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», і вже з березня за призначенням субсидії можна звернутися через портал «Дія», інформує ПФУ.

З липня 2023 року можливість подачі заяви на призначення житлової субсидії за спрощеною процедурою реалізовано:

в паперовій формі — через сервісний центр Фонду чи через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або поштою;

в електронній формі — через вебпортал електронних послуг ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua

У заяву, яка подається за спрощеною процедурою, вносять лише персональні дані: прізвище, ім’я та по батькові, серію і номер паспорта; реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) заявника та осіб, які входять до складу домогосподарства; адресу та рахунок в банку (у форматі ІВАN), на який буде йти виплата. Решту інформації, необхідної для визначення права домогосподарства на житлову субсидію, отримуватимуть з державних реєстрів.