Найперше, про що має подбати продавець та звернути увагу покупець, — це належне маркування взуття, застерігають у Держпродспоживслужбі. Окрім наявності обов’язкової інформації про товар, що регламентується ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до Технічного регламенту маркування матеріалів, що використовуються для виготовлення основних складових взуття, яке надходить для продажу споживачу (затверджений постановою Мінекономіки від 06.03.2019 №358), на маркуванні взуття обов’язковою є інформація про три основні складові: матеріал верху, підкладки й устілки, а також підошви.

В індивідуальну упаковку кожної пари взуття має бути вкладена інформація (рекомендації) щодо його експлуатації та догляду за ним, а також стосовно гарантійних зобов’язань продавця (виробника).

У разі невідповідності маркування взуття вимогам зазначеного Технічного регламенту органи державного ринкового нагляду вживають обмежувальних (корегувальних) заходів відповідно до Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції».

Стосовно гарантійного терміну на придбане взуття варто пам’ятати, що згідно з ч.3 ст.7 Закону України «Про захист прав споживачів» гарантійний термін (строк) на сезонні товари обчислюється з початку відповідного сезону, а в Додатку №1 до постанови Кабміну від 19.03.94 №172 встановлено перелік сезонних товарів, гарантійні терміни на які обчислюються з початку відповідного сезону:

зимового асортименту — з 15 листопада по 15 березня;

весняно-осіннього — з 15 березня по 15 травня та з 15 вересня по 15 листопада;

літнього — з 15 травня по 15 вересня.

У Держпродспоживслужбі також наголошують, що гарантія НЕ поширюється на випадки: