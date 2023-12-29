Шоколадне новорічне печиво готується дуже просто і може стати смачним подарунком на свята.
На 15 штук (500 г):
- 100 г вершкового масла
- 90 г цукрової пудри
- 50 мл олії
- 1 яйце
- 270—300 г борошна
- 25 г какао
- 0,5 чайної ложки розпушувача
- дрібка солі
1. У миску викласти розм’якшене масло, всипати цукрову пудру та сіль, розтерти до однорідності. Влити олію, додати яйце, перемішати. Просіяти в тісто какао, перемішати. Всипати більшу частину борошна з розпушувачем, розмішати до однорідності. Поступово всипати решту борошна, замісити м’яке тісто, що не липне до рук і добре тримає форму.
2. Викласти в пакет, залишити в холодильнику на 20 хв.
3. Розділити тісто на 15 шматочків (по 40 г кожен). Руками надати овальної форми. Ножем зробити надрізи по діагоналі.
4. Перекласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хв. Дати охолонути, присипати цукровою пудрою, тримаючи печиво у вертикальному положенні — так малюнок буде більш чітким.
Порада: за бажання можна склеїти 2 шишки разом за допомогою вареного згущеного молока чи густого джему.
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