Шоколадне новорічне печиво готується дуже просто і може стати смачним подарунком на свята.

На 15 штук (500 г):

100 г вершкового масла

90 г цукрової пудри

50 мл олії

1 яйце

270—300 г борошна

25 г какао

0,5 чайної ложки розпушувача

дрібка солі

1. У миску викласти розм’якшене масло, всипати цукрову пудру та сіль, розтерти до однорідності. Влити олію, додати яйце, перемішати. Просіяти в тісто какао, перемішати. Всипати більшу частину борошна з розпушувачем, розмішати до однорідності. Поступово всипати решту борошна, замісити м’яке тісто, що не липне до рук і добре тримає форму.

2. Викласти в пакет, залишити в холодильнику на 20 хв.

3. Розділити тісто на 15 шматочків (по 40 г кожен). Руками надати овальної форми. Ножем зробити надрізи по діагоналі.

4. Перекласти на деко, застелене пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці близько 15 хв. Дати охолонути, присипати цукровою пудрою, тримаючи печиво у вертикальному положенні — так малюнок буде більш чітким.

Порада: за бажання можна склеїти 2 шишки разом за допомогою вареного згущеного молока чи густого джему.