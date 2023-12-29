Що робити, коли вночі через повітряну тривогу не вдалося виспатися і на ранок почуваємося втомленими та розбитими? Ось низка корисних порад від медиків.

БІЛКОВА ЇЖА

Фізіологічна реакція на брак сну — потяг до солодкого. Це еволюційна прошивка, яка втратила свою актуальність: на жаль, солодке не додасть бадьорості, а лише посилить сонливість. Білкова їжа, навпаки, активує нейрони, що утворюють орексин — білкові молекули, які сприяють бадьорості. Тому після тривожної ночі краще поснідати яйцями, рибою, м’ясом чи сиром. Якщо ж усе-таки прагнете солодощів — поєднати їх із білком; наприклад, з’їжте солодку сирну запіканку.

КАВА

Після ночі без сну хочеться пошвидше прийти до тями, і руки самі тягнуться до кавоварки. Одна-дві чашки кави, справді, додадуть вам енергії, а от від третьої та наступних — краще відмовитись. Великі дози кофеїну можуть спричинити тривожність або нервозність.

ДЕННИЙ СОН

Щоб відновити сили, можете подрімати вдень 20–30 хв. — та не більше, інакше після пробудження почуватиметеся сонними і розбитими. Але не варто спати після 14-ї год. — це може порушити нічний сон.

Найкращий час для денного сну — між 12-ю та 14-ю годинами, одразу після обідньої чашки кави. Кофеїн починає діяти приблизно через пів години, тож за цей час устигнете подрімати і легко прокинетеся.

ПРОГУЛЯНКА НА СВІЖОМУ ПОВІТРІ

Рух стимулює активність мозку, а сонячне світло, навіть за хмарної погоди, посилає на сітківку ока сигнали про те, що зараз день, тобто час бадьорості й активності. Завдяки цьому організм блокуватиме вироблення гормону сну — мелатоніну. А от важкі та інтенсивні фізичні тренування краще відкласти до того часу, коли добре висиплятиметесь.

ПОБЛАЖЛИВІСТЬ ДО СЕБЕ

Брак сну знижує працездатність, уважність і пильність, тож не намагайтеся після безсонної ночі бути стовідсотково ефективними. Поговоріть із керівництвом, що зараз неспроможні якісно виконати складні завдання, попросіть відкласти їх на завтра, або й скоротити робочий день. Найімовірніше, ваші керівники теж не спали вночі, тому підуть вам назустріч.

Наступного дня й надалі спробуйте, по можливості, повноцінно висиплятися. Хоч, звісно, багатьом із нас у нинішніх мовах це непросто.

Поради зібрала Ольга ГОЙДЕНКО.