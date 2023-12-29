Для членів родини УБД передбачені комунальні пільги. Наприклад, знижка на оплату комунальних послуг для учасника бойових дій становить 75 відсотків, осіб із інвалідністю — 100 відсотків. Тому для отримання пільг у довідці треба вказати відомості про склад сім’ї — непрацездатних батьків, дружину, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.

Згідно із Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», члени сімей чинних військовослужбовців мають право на такі пільги: