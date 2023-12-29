Для членів родини УБД передбачені комунальні пільги. Наприклад, знижка на оплату комунальних послуг для учасника бойових дій становить 75 відсотків, осіб із інвалідністю — 100 відсотків. Тому для отримання пільг у довідці треба вказати відомості про склад сім’ї — непрацездатних батьків, дружину, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.
Згідно із Законом України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей», члени сімей чинних військовослужбовців мають право на такі пільги:
- оздоровлення та відпочинок дітей учасників бойових дій;
- дітям УБД передбачені першочергові місця в дитячих оздоровчих таборах;
- право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;
- діти учасників бойових дій, що навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках;
- дітям УБД надаються першочергові місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;
- діти-студенти УБД мають право на соціальну стипендію.
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