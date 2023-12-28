Будь-який ваш улюблений салат можна перетворити на новорічний!

1 банка (250 г) консервованого тунця (або інших рибних консервів); 3 середні свіжі огірки; 3 середні картоплини; 2 середні морквини; 3–4 яйця.

Заправка: 100 г густої сметани; 1 чайна ложка готової гірчиці; 2 чайні ложки соку лимона; чверть чайної ложки солі; чорний мелений перець.

Оздоблення: пучечок свіжого кропу, помідори черрі, огірок, варена морква, горошок (або кукурудза, оливки, зерна граната тощо).