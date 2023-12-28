Будь-який ваш улюблений салат можна перетворити на новорічний!
1 банка (250 г) консервованого тунця (або інших рибних консервів); 3 середні свіжі огірки; 3 середні картоплини; 2 середні морквини; 3–4 яйця.
Заправка: 100 г густої сметани; 1 чайна ложка готової гірчиці; 2 чайні ложки соку лимона; чверть чайної ложки солі; чорний мелений перець.
Оздоблення: пучечок свіжого кропу, помідори черрі, огірок, варена морква, горошок (або кукурудза, оливки, зерна граната тощо).
- Картоплю та моркву відварити до готовності, яйця — круто, дати охолонути. Овочі та яйця середньо натерти в окрему посудину. Рибу розім’яти виделкою.
- Для заправки розтерти всі інгредієнти, скуштувати на смак, за необхідності досолити, поперчити. Викласти заправку в міцний пакет, зрізати куточок (заправку наноситимемо сіточкою).
- На плаский таріль посередині поставити склянку. Викласти навколо неї половину картоплі, трохи утрамбувати. Далі — тунець. Нанести сіточкою заправку. Викласти моркву, трохи утрамбувати, підсолити, зверху — заправка. Наступні — яйця та заправка. Огірки віджати від рідини, викласти на салат, додати заправку. Останній шар — картопля (за необхідності підсолити, поперчити) і заправка.
- Викласти навколо ніжні гілочки кропу. Акуратно зняти склянку. Оздобити салат, як показано на фото.
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