Довкола неї завжди було багато справжніх, талановитих, адже народилася в сім’ї відомих українських акторів Костянтина Степанкова та Ади Роговцевої. Батьків, котрі, за словами своєї доньки, дали їй Україну. І в нинішню лиху воєнну годину поруч лишаються всі ті, кому небайдужа доля рідної країни і які багато роблять для її захисту.

Людям важливо, а нині ж — як ніколи, чути щире, підтримуюче, мотивуюче слово від тих, кого шанують, цінують. А слово акторки та режисерки, заслуженого діяча мистецтв України Катерини СТЕПАНКОВОЇ завжди було вартісним, бо — правдиве, бо — небайдуже. Нехай і з гіркотою, нехай і гостре. Але сьогодні українцям небезпечно бути самозаспокоєними, заколисаними — для загального ж блага.

ПРО ПЕРШІ ТИЖНІ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ ТА ТИХ, ХТО ЗАЛИШАВСЯ ПОРУЧ

У підвалі театру «Сузір’я», тобто безпосередньо на Малій сцені опинилося багато людей. Потім хтось виїздив, приходили інші. 25 лютого мені передали ключі, оскільки лишилась єдиним представником театру серед тих, хто там лишався.

У тому підвалі були Ада Миколаївна, Матвій, я, друга дружина мого сина Вікторія Петрова (вже нині Степанкова) та Віолетта Кіртока. Дякую Богові, що Віолетта опинилась поруч. Вона з 16-го року наш провідник на фронт. Саме завдяки Віолетті на момент широкомасштабного вторгнення я мала і певні знання, і певні контакти, і хоч якийсь власний досвід щодо війни, оскільки саме з нею ми стали заїжджати у військо, без якихось високих погоджень. Віолетта воєнна журналістка, хоч терпіти не може, коли її так називають. У грудні вийшла упорядкована нею друга книга «Народні герої України. Історії справжніх» — результат тривалої та ретельної роботи Віолетти на фронті з 2014-го. Тоді, в останні дні лютого, вона була поруч і з моєю родиною, і допомогла мені зорієнтуватись, що і як робити для посильного нашого цивільного спротиву.

Велика підтримка і тоді, й донині — від неймовірної Юлії Бартле. Також безліч конкретних питань і дієвої допомоги я отримала від волонтерки Наталії Дмитрієвої — і волонтерської точки, яку організувала вона. Наталія Хазан, Юлія Даценко, Оксана Деменко, Аня Янчевська, Наталія Погожева, Ірина Батько-Ступка, Віктор Петров, Олександр Кришталь, Лесь Косинський, Кирило Нікрашевич, Богдан Жданов, Роман Костін… Я не перелічу всіх, хто в ті дні був поруч і не зупинявся ні на мить, і чим міг допомагав, впрягаючись в усе.

До мене почали звертатися з питанням, куди можна було б перераховувати кошти, аби долучатися до нашої допомоги хлопцям. Так і виникла назва «Дрібне сузір’ячко», — чотири жінки, дитина і кіт у маленькому підвальчику рідного театру.

Із вечора 3 березня в основному приміщенні театру ми розташували бійців. «Рух Опору «Вільна Україна» формував добровольчі підрозділи, з усієї України на захист Києва та Київщини стікалися добровольці. До мене звернулися з приводу розташування бійців, і ми підготували театр таким чином, щоб непошкодженою зберегти власність театру, і прийняти 35 людей для проживання із харчуванням і можливістю навчання. Протягом березня–квітня так і функціонували, як розташування та навчальний центр. Жило в нас до 40, а навчалося до 70 бійців. Для багатьох військових театр «Сузір’я» став останнім цивільним домом перед фронтом.

А було нас у театрі для забезпечення: Віка Петрова, мій менший Матвій, Маруся Шварньова, Ліза Цапенко, Олександр Полонський, Саша Кришталь, Іра Батько-Ступка, Світлана Орліченко, Ольга Атанасова… Хтось на початку виїжджав, хтось вертався, хтось час від часу від’їжджав. Зручно, що наш дім біля театру, у другій лінії за ним. Наші бійці ходили до мами додому по черзі митися, по 7–8 чоловік щодня, якось нарахували і 22. Тобто це тільки з підрозділу, що стояв у «Сузір’ї». А ще ж приходили помитися, попрати речі, ковтнути чаю інші бійці, так би мовити, залітні екіпажі, тоді ж весь Київ носився, а дім наш знали в багатьох підрозділах. Бійці Добровольчого Українського Корпусу, які тримали Київ і Київщину, навідувались до мами. В неї в домі весь час сушилися чиїсь речі. Ада весь час прала, сушила, готувала, годувала. Ще й говорила з усіма. Мене дражнили «фрау комендант», але окрім того мала шалену кількість координаційної роботи, й аби не Віка, не Юля, не Віолетта, не Наталка Дмитрієва — я б тоді не витягла.

Не нехтували ми й індивідуальними запитами, допомагаючи лежачим хворим, родинам літніх людей. Володимир Півень, який став водієм-волонтером «Дрібного сузір’ячка», розвозив продукти та ліки по адресах Києва, окрім наших нагальних справ.

Дуже багато роботи щодо біженців тяг на собі Олександр Мегель, рідна мені людина, дуже нам допомагав… Згодом став до лав Збройних Сил і загинув у Бахмуті на початку цього року.

У найперші дні в шаленому темпі безліч питань вирішив для нас Паша Лі. А 6 березня його вже не було на світі. Російська куля в серце. В Ірпені.

Згодом, наприкінці квітня, ненадовго темп трошки приповільнився, і знову пішли запити, бо хлопці виїхали — хто на північ, хто на схід, хто на південь. Ми переформатовували свою роботу. У нас уже не стояли бійці, не треба було двічі на день годувати і знаходити для них усе необхідне саме тут, але театр довго ще залишався для багатьох логістичною точкою.

Хочу сказати про неймовірну людину, котра допомогла нам із харчуванням бійців. Жанна Данілова, менеджер ресторану на Ярославовому валу, яка в перші дні сама стала до плити. І то саме її їжа першою поїхала на «Охматдит», коли мені Наталка Нагорна сказала, що є така потреба. Тоді в кілька лікарень від нас поїхала їжа, й готувала її Жанна. І потім раз на день вона годувала наших бійців півтора місяці поспіль.

Тобто спрацьовували побутові та фахові контакти, те, що живу на Ярославовому валу з 90-х, що працюю там у театрі. Тоді люди швидко спізнавалися, навіть просто глянувши один одному в очі.

Жодної людини, на яку я не могла б покластися, — друзі з 2014, 15, 16… і давні, перевірені війною! Вдячна Богові за тих, хто допоміг мені бути корисною упродовж 2014–2021, інакше не знала б, куди бігти, що робити.