Постановою №1456 Кабміну (пункт 7) передбачено, що під час воєнного стану кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати при собі документ, що посвідчує особу та громадянство. Це може бути паспорт, водійські права, студентський квиток чи єДокумент, сформований у застосунку «Дія».

Питання ж мобілізації або військового обліку регулюються такими нормативними документами:

законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов’язок та військову службу»;

указами Президента України №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», №69/2022 «Про загальну мобілізацію»;

постановою Кабміну від 30 грудня 2022 р. №1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів».

Жодним із вищенаведених чи будь-яким іншим нормативно-правовим актом не передбачено обов’язку носити з собою військово-обліковий документ під час воєнного стану.

Наразі з’являються повідомлення щодо закріплення такого обов’язку в законодавстві у майбутньому.

Оскільки військовий квиток або інший військово-обліковий документ не входить до переліку документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, права перевіряти військовий квиток на вулиці, затримувати людину, якщо вона не має його при собі, ні в кого немає. Такі дії з боку військовослужбовців ТЦК чи інших військових формувань є незаконними.