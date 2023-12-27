Найчастіша помилка — це перезволоження субстрату. Адже в надмірно зволоженому субстраті в антуріуму швидко підгниває коріння, що може призвести до загибелі рослини.

Застій води в піддоні є неприпустимим, її треба зливати відразу після поливу.

Підживлюють антуріуми у весняно-літній період раз на 2—3 тижні. Оскільки рослини чутливі до надлишку мінеральних солей і вапна, то добрива вносять розведеної концентрації. Підживлення органічними добривами дуже ефективне, але не завжди доступне.

Закладання бутонів стимулює прохолодна зимівля при температурі 15—16 градусів. При дотриманні правил догляду рослини можуть квітнути протягом усього року.