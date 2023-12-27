Якщо ніжки стільця, ліжка, дивана, столу або інших меблів стоять на килимі тривалий час, часто залишають стійкі вм’ятини. Та є простий спосіб відновити зовнішній вигляд килима, не вдаючись до спеціальних засобів.

Підняти прим’ятий ворс можна за допомогою звичайного льоду. Візьміть кілька (2—4) кубиків льоду та покладіть на ділянки, де ворс прим’явся. Після того, як лід розтане, волокна стануть м’якішими та відновляться.

Зверніть увагу! Якщо покласти забагато льоду, то від надлишку вологи постраждає килим і матеріал підлоги (ламінат, паркет). Тож перед початком робіт підкладіть під килим клейонку.