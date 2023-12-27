Звичайно, ми не можемо залишатися осторонь подій у країні та новин із фронту; нам доводиться стежити за сповіщеннями про повітряну небезпеку, дізнаватися про ситуацію в тих куточках країни, де перебувають наші близькі та рідні. Але важливо уникати інформаційного перевантаження і дотримуватися здорового медіаспоживання, наголошують у МОЗ. Що це означає і як це реалізувати?

Найголовніше — використовувати лише офіційні та перевірені джерела

Одним із основних правил здорового медіаспоживання є користування надійними, перевіреними джерелами інформації. Для таких важливих сповіщень як повітряна тривога чи евакуація використовуйте тільки офіційні джерела. Усі інші інформаційні канали також мають бути визнані достовірними.

Час від часу аналізуйте джерела інформації, на які підписані: навіть відомі телеграм-канали дуже легко змінюють власників і перетворюються на рупор поширення ворожих наративів. Тому обов’язково перевіряйте інформацію, перш ніж поділитися із друзями в соцмережах. Факти мають бути підтверджені, а тексти — без маніпуляцій і хибних пояснень.

Бережіть себе від медіатравми

Стежте, як медіа впливають на ваш емоційний стан. Не варто дозволяти новинам помножувати ваші стреси. Відмовляйтесь від контенту, який приносить вам неприємні відчуття чи виснажує. Замість перегляду відео слухайте або читайте текст — так легше уникнути надмірних емоцій.

Фільтруйте інформацію та уникайте медіатригерів, ігноруйте повідомлення про трагедії, якщо ви чи ваші рідні пережили подібні ситуації. І пам’ятайте: саме ви встановлюєте персональну межу медіаприйнятності та вирішуєте, що дивитися, а що — ні.

Психіку можуть травмувати не лише події, але й повідомлення про них. Особливо — з високою реалістичністю, використанням спецефектів і музичного чи звукового супроводу, які створюють відчуття присутності. Зупиняйте перегляд, якщо відео містить чутливий для вас контент, та не докоряйте собі, що не додивилися до кінця.

Тримайте під рукою аптечку емоційної самодопомоги: вивчіть прийоми для заспокоєння, опануйте техніки глибокого дихання та фізичні вправи.

Обмежте «екранний час» та ігноруйте негативні коментарі.

Не вмикайте телевізор як фон — це шум, який виснажує нервову систему. Не користуйтеся ґаджетами під час їжі чи спілкування. Дозуйте час, проведений в інтернеті, адже блукання мережею у спробі відволіктися призводить до «залипання» в екрані та залежності. Між інформаційним споживанням і реальним життям має бути баланс, а користування медіа — позитивно впливати на ваше здоров’я і ментальний добробут.

Регламентування кількості часу перед екранами гаджетів не лише звільнить кілька годин дня для більш корисних речей, а й дозволить покращити сон і підвищити мотивацію до виконання інших завдань. Спробуйте підрахувати, скільки хвилин чи навіть годин витрачаєте на читання соцмереж, а потім заплануйте на цей час корисну активність: пройдіться парком, зробіть руханку або зателефонуйте близьким.

Будьте обережними з активним залученням до коментування в соцмережах. Тривале «захоплення» такими баталіями може неабияк впливати на наше самопочуття: підсилювати тривожність, знижувати самооцінку, здатність до концентрації і навіть демотивувати.

Встановіть ліміт часу, протягом якого дозволите собі читати онлайн-коментарі чи відповідати на них. Важливо також влаштовувати дні «цифрового детоксу», коли зможете не користуватися ґаджетами взагалі. Крім того, спробуйте відмовитися від використання смартфона чи ноутбука щонайменше за годину до сну.