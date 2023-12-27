Зробити це можна через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок, інформує ПФУ. Спосіб одержання виплати її отримувач обирає самостійно, в тому числі — і будь-який уповноважений банк.
Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України: https://www.mof.gov.ua/uk/upovnovazheni-banki-shhodoobslugovuvannja-zarplatnih-proektiv
Довідково. Нарахування та виплата пільг і житлових субсидій на період дії воєнного стану на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соцзахисту населення не мали можливості забезпечити підготовку виплатних документів і проведення фінансування, здійснюється відповідно до постанови Кабміну від 07.03.2022 №215 «Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг і житлових субсидій на період дії воєнного стану»:
- щодо одержувачів, які до запровадження воєнного стану отримували виплати через уповноважені банки, — на банківський рахунок (за стандартом IBAN) у банку, в якому відкрито рахунок одержувача;
- щодо одержувачів, які до запровадження воєнного стану отримували виплати через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги за місцем фактичного проживання, — через міжнародну платіжну систему «MY TRANSFER» і акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк».
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