Розкішний торт «Баунті»: м’який шоколадний бісквіт, кокосовий крем і глазур. За мотивами знаменитого батончика.

Бісквіт (діаметр 20–21 см):

55 г темного шоколаду (55%)

15 г вершкового масла

20 мл молока

2 великі яйця

90 г цукру

55 г борошна

10 г кукурудзяного крохмалю

1 чайна ложка розпушувача

50 мл солодкого чаю (для просочення)

Кокосовий крем:

300 мл молока

50 г манки

80 г кокосової стружки

100 г вершкового масла

100 г цукрової пудри

Шоколадна глазур:

по 50 г темного та молочного шоколаду

70 г вершкового масла

Бісквіт. У каструльці з’єднати молоко, шоколад і масло. Розтопити на повільному вогні, дати охолонути. Борошно змішати з крохмалем і розпушувачем. Білки збити з дрібкою солі на пишну піну. Поступово всипати половину цукру, збити на стійку піну. Жовтки збити з іншою половиною цукру до побіління. З’єднати жовткову та білкову маси, поступово всипати борошняну суміш, перемішати ложкою. Додати шоколадну масу, перемішати до однорідності. Викласти тісто у форму, застелену пергаментом. Випікати при 180 градусах 30–35 хв. Дати охолонути.

Крем. Молоко довести до кипіння, всипати манку, проварити 1 хв. Всипати кокосову стружку, помішуючи, варити 10 хв. Трохи охолодити, накрити плівкою, дати повністю охолонути. М’яке масло збити міксером із пудрою. Поступово з’єднати молочну та масляну маси, збиваючи до однорідності.

Збираємо торт. З бісквіта зрізати верхню скоринку, викласти корж у роз’ємну форму. Просочити бісквіт чаєм. Розрівняти крем. Накрити плівкою. Поставити на 2–3 год. в холодильник, щоб крем застиг. Зняти роз’ємну форму. Для глазурі розтопити шоколад і масло, дати трохи охолонути. Полити торт глазур’ю. Поставити в холодильник до застигання. За 15 хв. до подачі на стіл дістати з холодильника, щоб легше було нарізати.