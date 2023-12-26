Часто трапляється, що нібито правильно встановлена пральна машина згодом починає «стрибати» при віджимі. Зрозуміло, такий шум завдає незручностей, до того ж це зменшить термін служби. Що ж робити?

Для початку перевірте висоту ніжок. Для цього знадобиться будівельний рівень. Спочатку покладіть його паралельно передній стінці та підкрутіть ніжки так, щоб не було нахилу в жодну зі сторін. Далі зробіть те саме, поклавши рівень паралельно бічним стінкам.

Якщо регулювання ніжок не допомогло, то можлива причина — в поверхні, на якій стоїть пральна машина. Найпростіший вихід — придбати спеціальний гумовий килимок, який компенсує нерівності або надмірну гладкість підлоги.

Якщо машина «стрибає» одразу після встановлення, то може бути ще одна причина. За допомогою інструкції перевірте, чи було видалено всі транспортувальні болти та блокувальні пристрої. Вони теж можуть спричинити таку прикрість.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.