До яких тільки способів вдаються нечисті на руку особи, аби викрасти гроші з рахунків довірливих громадян, використовуючи, в тому числі, й добре відомі схеми телефонного шахрайства. А все тому, що вони добре знають, на які больові точки «натиснути», аби отримати необхідну інформацію.

В основі більшості легенд шахраїв — тривожна ситуація та залякування, застерігають у Мін’юсті. Приклад такої типової легенди — це коли вони телефонують від імені працівника служби безпеки банку та повідомляють, що з рахунку громадянина намагаються зняти кошти. За таких умов у потенційної жертви погіршується критичне мислення і вона більш схильна розголосити секретні дані про свої картки та рахунки.

Пам’ятайте про головні індикатори спілкування з шахраєм і припиніть розмову, якщо:

запитують термін дії картки, тризначний номер на її звороті, паролі, коди банків і мобільних операторів, пін-код до картки;

керують у телефонній розмові вашими діями (просять зробити трансакцію, зняти готівку, встановити програму на ваш пристрій тощо);

просять сфотографувати та переслати/надати фото платіжної картки;

лякають, що ваша картка заблокована, а злочинці зламали рахунок;

просять перейти за посиланням і зазначити всі персональні дані та реквізити платіжної картки.

Пам’ятайте: хоч би яка трапилася ситуація, працівники банку, НБУ, правоохоронних органів чи будь-якої іншої установи не проситимуть вас виконати подібні дії.

Якщо випадково повідомили шахраєві реквізити картки, банківський код із смс, негайно заблокуйте картку чи змініть пароль до інтернет-банкінгу.

А коли повідомили шахраєві пароль до інтернет-банкінгу, то негайно заблокуйте картки, рахунки та доступ до інтернет-банкінгу, зателефонувавши до банку за номером, зазначеним на звороті картки.