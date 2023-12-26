Десятки тисяч українських жінок стали мамами цього року, і кожній із них держава пропонує підтримку, нагадують у Мінсоцполітики. Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.
Допомогу по вагітності та пологах можуть отримати:
- студентки;
- військовослужбовиці;
- жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи;
- підприємиці;
- жінки, які не працюють.
Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:
- студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки — місячну стипендію;
- військовослужбовиці — 100-відсоткове грошове забезпечення;
- звільнені з роботи через ліквідацію підприємства — 100-відсотковий середньомісячний дохід;
- безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості) — 100 відсотків мінімальної допомоги з безробіття;
- жінки, які не працюють, і підприємиці — 25 відсотків місячного прожиткового мінімуму.
Допомогу по вагітності та пологах призначають органи соцзахисту населення за місцем проживання або — за місцем основної служби (якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту).
Щоб отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.
Крім цього знадобляться:
- заява;
- інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків у категорії «Вагітність і пологи»).
А також одна з цих довідок з:
- основного місця служби або навчання — якщо жінка служить або навчається;
- ліквідаційної комісії — якщо вона звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства;
- центру зайнятості — якщо жінка зареєстрована в центрі зайнятості як безробітна.
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