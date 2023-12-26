Десятки тисяч українських жінок стали мамами цього року, і кожній із них держава пропонує підтримку, нагадують у Мінсоцполітики. Соціальна допомога передбачена при вагітності та пологах, народженні чи усиновленні дитини. Також грошову підтримку можуть отримати мами, які виховують дитину самі, багатодітні сім’ї, діти з інвалідністю і діти-сироти.

Допомогу по вагітності та пологах можуть отримати:

студентки;

військовослужбовиці;

жінки, звільнені з роботи через ліквідацію організації чи установи;

підприємиці;

жінки, які не працюють.

Кожна з цих категорій жінок отримує різні виплати:

студентки, аспірантки, докторантки, клінічні ординаторки — місячну стипендію;

військовослужбовиці — 100-відсоткове грошове забезпечення;

звільнені з роботи через ліквідацію підприємства — 100-відсотковий середньомісячний дохід;

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості) — 100 відсотків мінімальної допомоги з безробіття;

жінки, які не працюють, і підприємиці — 25 відсотків місячного прожиткового мінімуму.

Допомогу по вагітності та пологах призначають органи соцзахисту населення за місцем проживання або — за місцем основної служби (якщо йдеться про жінок-військових, поліціянток, службовиць служб цивільного захисту).

Щоб отримати такий вид допомоги, треба подати паспорт, код платника податків (ІПН), довідку з банку про відкриття рахунку для отримання соціальних виплат.

Крім цього знадобляться:

заява;

інформація про медичний висновок (номер запису в Реєстрі медичних висновків у категорії «Вагітність і пологи»).

А також одна з цих довідок з: