Два варіанти салатів, які готую до новорічного столу. У перший додаю смажену курячу грудку, завдяки чому смак стає більш вираженим, у другий — вегетаріанський — авокадо.

НОВИЙ СМАК

300—400 г курячого філе; 3 середні варені картоплини; 1 середня варена морквина; 2 середні мариновані огірки; 3 варених яйця; 1 банка зеленого горошку; невеликий пучечок зеленої цибулі; 0,5 чайної ложки солі; дрібка чорного меленого перцю; майонез за смаком; олія.

М’ясо нарізати невеликими довільними шматочками. В сковороді розігріти олію, викласти філе. Смажити до готовності та легкої рум’яної скоринки, посолити, поперчити. Зняти з вогню, дати охолонути. М’ясо, овочі та яйця нарізати дрібними кубиками, зелень подрібнити. З’єднати всі інгредієнти, засмачити майонезом.

ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ

1 банка зеленого горошку; 2 стиглих авокадо; 1 пучечок зелені; 3 середні варені картоплини; 1 середня варена морквина; 4 варених яйця; 1 великий свіжий огірок; майонез, сіль, чорний мелений перець за смаком.

Овочі та яйця нарізати кубиками, зелень посікти. З’єднати в мисці всі інгредієнти. Засмачити майонезом, посолити, поперчити.

Порада: авокадо надає салатам кремової текстури, тому додавати багато майонезу немає необхідності.

Надія РИБАК. м. Вінниця.