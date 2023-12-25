Прикрашена ялинка в домі — це красиво, святково, але для декого може бути й небезпечно. Наприклад, для домашніх котів і собак, яких може зацікавити деревце з блискучими, яскравими іграшками.
1. ПАДІННЯ
Це може статися, якщо ялинка погано закріплена. І падає вона зазвичай разом із домашнім улюбленцем, який спробував на неї залізти. Кішки, наприклад, дуже люблять лазити по стовбуру й ховатися в гілках. Іноді ялинка падає просто на тварину. Таке найчастіше трапляється із собаками, які можуть потягнути за гілку або іграшку.
2. ПОРІЗИ
Собаки іноді беруть у пащу яскраві кульки й розгризають, ушкоджуючи собі ротову порожнину. Скляні іграшки падають і розбиваються, собаки (кішки рідше) ріжуть собі лапи, наступаючи на гострі уламки.
Іграшки найчастіше гризуть цуценята. Намагайтеся внизу ялинки вішати безпечні прикраси.
3. УДАРИ СТРУМОМ
Хатніх тварин можуть привабити яскраві гірлянди. Іноді домашні щурята й кролики перекушують дроти. Дрібнота може навіть загинути.
4. ПОТРАПЛЯННЯ МІШУРИ ВСЕРЕДИНУ
Дуже небезпечний момент. Мішура не перетравлюється. Її проковтування може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.
ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СВОЇХ УЛЮБЛЕНЦІВ
- Найперше — ретельно закріплюйте ялинку. Хисткі пластикові підставки годяться тільки тоді, коли деревце міцно прив’язане до стелі. Іноді на цей випадок у стелю вмонтовують спеціальний гак. Улітку на нього можна вішати звичайні прикраси: сонечко, гірлянду, ловець снів. У кого маленькі діти, на цей гак можна підвісити стрибунки або дитячу гойдалку. А от узимку прив’язати ялинку.
- Прикрашайте ялинку тільки пластиковими та дерев’яними іграшками. Не варто вішати скляні та цукерки з печивом. Проте можна повісити маленькі яблука й мандаринки, зокрема сушені.
- Для декору краще взагалі не використовувати дощик і мішуру.
- Гірлянди мають бути безпечні, світлодіодні.
- Виходячи з дому, кімнату з ялинкою закривайте. Якщо це, звісно, можливо.
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