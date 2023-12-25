Прикрашена ялинка в домі — це красиво, святково, але для декого може бути й небезпечно. Наприклад, для домашніх котів і собак, яких може зацікавити деревце з блискучими, яскравими іграшками.

1. ПАДІННЯ

Це може статися, якщо ялинка погано закріплена. І падає вона зазвичай разом із домашнім улюбленцем, який спробував на неї залізти. Кішки, наприклад, дуже люблять лазити по стовбуру й ховатися в гілках. Іноді ялинка падає просто на тварину. Таке найчастіше трапляється із собаками, які можуть потягнути за гілку або іграшку.

2. ПОРІЗИ

Собаки іноді беруть у пащу яскраві кульки й розгризають, ушкоджуючи собі ротову порожнину. Скляні іграшки падають і розбиваються, собаки (кішки рідше) ріжуть собі лапи, наступаючи на гострі уламки.

Іграшки найчастіше гризуть цуценята. Намагайтеся внизу ялинки вішати безпечні прикраси.

3. УДАРИ СТРУМОМ

Хатніх тварин можуть привабити яскраві гірлянди. Іноді домашні щурята й кролики перекушують дроти. Дрібнота може навіть загинути.

4. ПОТРАПЛЯННЯ МІШУРИ ВСЕРЕДИНУ

Дуже небезпечний момент. Мішура не перетравлюється. Її проковтування може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

ЩОБ УБЕЗПЕЧИТИ СВОЇХ УЛЮБЛЕНЦІВ