Ветеран, котрий потребує протезування після втрати верхніх чи нижніх кінцівок, може отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій, нагадують у НСЗУ. Для цього він спершу має пройти реабілітацію: перед протезуванням і після. Людину можуть спрямувати в заклади, що уклали договір із Національною службою здоров’я на реабілітаційні пакети — в амбулаторних і стаціонарних умовах.

Програма медичних гарантій покриває реабілітацію пацієнтів, незалежно від діагнозу. Тобто для всіх осіб з обмеженнями повсякденного функціонування.

Безоплатно гарантовано такі послуги: нейрореабілітація, ортопедична, психологічна, комплексна реабілітація та інші. Також заклад має забезпечити ветерана ліками з Національного переліку основних лікарських засобів; ліками, що закуповує МОЗ; витратними матеріалами.

Але протезування та допоміжні засоби реабілітації покриваються іншими програмами — за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Детальніше про соціальні гарантії забезпечення технічними й іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю можна дізнатися на сайті МОЗ http://surl.li/nmdsg

Зокрема, як отримати: