Адже в ньому міститься величезна кількість корисних вітамінів і мікроелементів: Е, А, групи В, К, марганець, фосфор, мідь, магній, залізо, цинк, хром, селен, йод, кремній… І це далеко не повний перелік!

А ще насіння гарбуза багате на поліненасичені жирні кислоти й амінокислоти. Якщо регулярно вживати його, поліпшується пам’ять, нормалізується обмін речовин, відновлюються клітини печінки. Також насіння гарбуза здавна відоме своїми протипаразитарними властивостями. Вітаміни А та Е поліпшують зір, вітамін К бере участь у згортанні крові. Хром і селен сприяють зміцненню волосся та нігтів. Завдяки значній кількості магнію нормалізується кров’яний тиск. Клітковина виводить токсини з організму.

Особливо корисно додавати до раціону насіння гарбуза чоловікам, бо цинк знижує ризик захворювання на простатит. А ще цей елемент сприятливо впливає на вироблення чоловічого статевого гормону тестостерону.

Нестача цинку знижує імунітет, робить наш організм вразливим до застуд, депресій, є причиною хронічної втоми.

Насіння гарбуза — продукт висококалорійний! Тому вживати його радять не більше 100 г на день. Бажано сирим. Однак воно має деякі протипоказання, тому перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Якщо не полюбляєте насіння гарбуза в чистому вигляді, додавайте до салатів. Наприклад, з відвареним буряком. Дуже смачний хліб з насінням та інша випічка.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.