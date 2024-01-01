Салат має ефектний вигляд на столі та незвичайний смак. Якщо не подобаються кісточки граната, можна використовувати журавлину.

1. Філе відварити до готовності (близько 20 хв. після закипання). Картоплю, моркву та буряк відварити до готовності, дати охолонути.

2. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в олії до золотавості. Додати дрібно нарізане філе, трохи обсмажити разом, посолити, дати охолонути.

3. Буряк, моркву та картоплю середньо натерти. Відокремити зерна граната.

4. Горіхи обсмажити на сухій сковороді, подрібнити. Змішати горіхи та буряк, підсолити.

5. У центр великого плаского тареля поставити склянку. Навколо неї викласти половину буряку з горіхами, змастити майонезом. Далі — картоплю та майонез. Потім — моркву та майонез. Викласти філе із цибулею, змастити майонезом. На філе викласти буряк, нанести майонез. Оздобити зернами граната. Акуратно зняти склянку.