Записатись на проходження ідентифікації в режимі відеоконференцзв’язку можна через вебпортал Пенсійного фонду України.

Порядок встановлення територіальним органом ПФУ особи одержувача пенсії, щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці, інших соціальних виплат шляхом відеоконференцзв’язку затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 20 листопада 2023 року за №49-2 та зареєстрований у Мін’юсті 5 грудня 2023 року за №2111/41167, нагадують у відомстві.

Щоб записатись на проходження ідентифікації у режимі відеоконференцзв’язку через вебпортал ПФУ, необхідно виконати такі кроки:

Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua

У верхній частині екрану оберіть вкладку «Ідентифікація в режимі відеоконференцзв’язку» та натисніть на неї.

У формі, що з’явиться на екрані, заповніть усі поля, позначені зірочкою. Виконайте зазначені на екрані вказівки.

Заповніть особисті дані; дані документа, що посвідчує особу; вкажіть адресу електронної пошти та номер телефону (для отримання зворотного контакту від фахівців Пенсійного фонду); з випадаючого списку оберіть спосіб проведення відеоідентифікації через один із запропонованих додатків:

GoogleMeet, Signal, Skype, Telegram, Viber, WhatsApp, Zoom; за необхідності, вкажіть вид послуги, яку необхідно забезпечити під час відеоідентифікації (перекладач жестової мови, фізичний супровід персонального асистента або помічника тощо), дайте згоду на передачу даних і натисніть «Подати заяву».

До заяви можуть бути додані (у вигляді прикріплених файлів) ідентифікаційні документи: паспорт, пенсійне посвідчення, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера, свідоцтво про народження, трудова книжка тощо (розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 Мб).