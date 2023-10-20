«КОНТРАСТНИЙ ДУШ»

Викласти помитий середній буряк у каструлю. Хвостик і корінці не обрізати, бо весь сік піде у воду, а буряк стане несмачним і блідим. Залити водою, щоб була «на два пальці» вище овоча. Варити під кришкою 50 хв., якщо маленький, то достатньо 30—40 хв.

Після злити гарячу воду, одразу залити буряк холодною. Перекласти в миску, знову залити холодною водою, додати кубики льоду. За такого способу буряк залишиться солодким (звичайно, залежно від сорту), не втратить колір, а чиститиметься дуже легко, навіть без ножа.

У ДУХОВЦІ З КОМПАНІЄЮ

Підготовлений буряк завернути у фольгу. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Звичайно, спеціально розігрівати духовку, щоб запекти кілька бурячин, необов’язково. Буряк багато місця не займає, завжди можна «примостити» поруч із пирогом чи запіканкою. Готується буряк у духовці в середньому 50 60 хв. Залишити у фользі до повного охолодження.

Порада: спробуйте перед запіканням додати до кожного буряка дрібку солі та чайну ложку яблучного оцту. Смак неймовірний!

ЯКЩО ТРЕБА ТЕРМІНОВО

Зробіть у пакеті для запікання кілька проколів, помістіть туди буряк. Покладіть пакет із буряком на тарілку для мікрохвильовки. Готуйте на повній потужності 12 хв. Після вимкнення залиште пакет у мікрохвильовій печі на 15 хв., дверцята не відчиняйте.

ЗАХИСТІТЬ РУКИ

Перед приготуванням буряка змастіть руки олією. Вона не лише захистить шкіру від фарбування соком, а й зробить руки ніжнішими.