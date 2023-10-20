Спадковість — не єдина прчина раннього посивіння. Іноді проблема виникає через порушення роботи щитоподібної залози. Тому якщо ви рано почали сивіти, але ні в кого у вашій родині немає такої проблеми, до того ж не відчуваєте дискомфорту, вас не турбують перепади тиску, немає втоми та зайвої ваги, потрібно терміново звернутися до лікаря та перевірити роботу щитоподібної залози.

Спровокувати ранню сивину можуть також аутоімунні процеси, гормональні зміни та незбалансоване харчування. Особливо це стосується тих, хто регулярно сидить на дієтах, а також недоотримує з продуктів мідь і цинк. Тому обов’язково включайте в раціон горіхи, насіння та морепродукти.

Руслан ВЛАСЕНКО.