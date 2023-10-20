ПІДЖИВЛЕННЯ ТА ПОЛИВ

Як під час теплого сезону, так і взимку винограду потрібна величезна кількість поживних речовин. Після зимівлі ослаблена рослина просто не зможе дати достатню кількість зав’язей, і весняне підживлення не встигне компенсувати дефіцит мінералів та органіки в ґрунті. Щоб виноград легко переніс навіть сувору зиму, потрібно вносити добрива восени.

Добриво Терміни внесення Обсяги та спосіб внесення Корисні властивості Монофосфат калію Вересень 10 г на відро води, обприскування Прискорення визрівання лози Органіка (перепрілий гній, курячий послід, компост) Вересень 1/2 відра твердої органіки, або 0,5 л розведеного 1:10 настою курячого посліду; внесення в ґрунт Поліпшення складу та повітропроникності ґрунту Мінеральні добрива Кінець жовтня — початок листопада 20 г суперфосфату, 10 г калійної солі, 1 г борної кислоти та 2 г сірчанокислого цинку розвести у відрі води та полити 1 кв.м виноградника Комфортна зимівля, своєчасне формування нових бруньок

Не забудьте і про вологозарядний полив у разі сухої осені. У другій половині жовтня прокопайте навколо кожного куща або вздовж ряду неглибоку (до 10 см) канаву та рясно полийте виноград. Коріння кожної дорослої рослини має отримати не менше 15 л води.

ОБРІЗУВАННЯ

Формувати кущі винограду найкраще восени, а точніше, наприкінці жовтня або в листопаді. Після того, як лоза скинула все листя, зможете побачити пагони у всій красі та оцінити їхню придатність для зимівлі. Зрізати лозу потрібно до живої тканини (зеленої на зрізі), обов’язково гострим секатором, щоб не рвати краї та не завдавати зайвих ушкоджень винограду.

Видалити потрібно всі тонкі (тонші 5 мм) та товсті (товщі 15 мм) пагони, вуса й залишити на кожній плодовій стрілці кількість вічок, що відповідає товщині стрілки в міліметрах.

ОБРОБКА ВІД ШКІДНИКІВ І ХВОРОБ

Після обрізування винограду саме час провести обробку від шкідників і захворювань, які могли розвинутися влітку. Якщо кущ здоровий, то для профілактики обприскайте його 3–5-відсотковим розчином залізного купоросу, а от якщо виявили ознаки хвороби, то оберіть відповідний засіб.

УКРИТТЯ

Не всі сорти винограду потребують укриття на зиму, є морозостійкі районовані варіанти. Однак якщо у вашому районі часто бувають суворі безсніжні зими або нерідкі перепади температури та вологості, то краще вкрити виноград.

Перш ніж приступати до процедури укриття, пригніть обрізані лози до землі та надійно зафіксуйте скобами з товстого дроту, щоб не розпрямлялися та не зривали покривний матеріал. Накривати виноград потрібно наприкінці листопада — на початку грудня, після того, як установляться невеликі заморозки, а от пригнути його краще на кілька тижнів раніше, поки лоза ще гнеться, а не ламається.

Найпростіше вкрити виноградні кущі ялиновим або сосновим лапником. Його бояться гризуни, в ньому не розвивається грибок, і хвоя не дає корінню зіпрівати. Якщо накриєте кожен кущ шаром 30–40 см, то підготовку винограду до зими можна вважати закінченою.

Солома також пригодиться для укриття, щоправда, її доведеться притоптати, аби зимові вітри не рознесли по всій ділянці. Насипте на лози шар соломи завтовшки 20 см, а за місяць додайте ще стільки ж. Навесні можна залишити солому під кущами як мульчу, але будьте обережні — в ній часто селяться гризуни, тому восени розкладайте поряд із кущами отруйні приманки.

Якщо ніякого покривного матеріалу під руками не виявилося, нахилені лози можна засипати ґрунтом на висоту 15 см, а через місяць збільшити шар землі до 30 см. Це примітивне укриття захистить їх від перепадів температури та забезпечить комфортну зимівлю.

Укривати виноград плівкою, руберойдом та іншими повітронепроникними матеріалами не можна — це призводить до випрівання.

Найнатуральніше та якісне укриття — це сніг. Якщо його достатньо, накидайте на лозу, прикриваючи весь кущ. Навіть виноград морозостійких сортів буде вдячний за такий догляд і порадує вас плодоношенням у наступному сезоні.

Сторінку підготував Руслан ВЛАСЕНКО.