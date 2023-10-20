1. Особи, заброньовані органами державної влади, місцевого самоврядування, іншими державними органами, а також підприємствами, установами й організаціями.

2. Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні до військової служби на строк до 6 місяців за рішенням військово-лікарської комісії.

3. Якщо на утриманні троє та більше дітей до 18 років.

Важливо. Кровна спорідненість між військовозобов’язаним і дитиною не є обов’язковою.

4. Якщо дитину/дітей до 18 років виховує лише один із батьків.

5. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років.

6. Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня; дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, без встановлення інвалідності. Для підтвердження діагнозу потрібно мати висновок ЛКК.

7. Якщо на утриманні повнолітня дитина з інвалідністю I чи II групи.

8. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, до 18 років.

9. Доглядають за хворою дружиною/чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружини/чоловіка, які за висновком МСЕК чи ЛКК потребують постійного догляду. Потрібно мати документи з органу соцзахисту, що підтверджують догляд.