Ніжний святковий салат із пекінської капусти з копченою куркою та ананасами. Це дуже смачне поєднання!

Половина середньої пекінської капустини

100—120 г копченої курки

півбанки консервованих ананасів

3 варених яйця

2—3 столові ложки майонезу

1—2 маленькі зубчики часнику

дрібка солі

Нашаткувати тоненько капустину (краще брати найніжнішу частину, щоб салат вийшов легким). Додати нарізану тоненькими пластинками курку. Викласти яйця та ананаси, нарізані невеликими кубиками. Додати вичавлений часник, майонез, сіль, перемішати. Майонез можна замінити густим несолодким йогуртом або сметаною.